Назван процент «бедных» россиян

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12.10.2020, 13:48, Новости дня

Почти 20 млн человек, или 13,5% населения России, относятся к категории бедных, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков на заседании фракции «Единая Россия».

«На сегодняшний день у нас порядка 13,5% бедного населения, это почти 20 млн человек», – передает ТАСС слова Котякова.

Он добавил, что максимальное число безработных было зарегистрировано в РФ в сентябре.

«Если смотреть по количеству зарегистрированных в центрах занятости граждан, то пик у нас пришелся на сентябрь. У нас была четкая динамика роста количества зарегистрированных на протяжении всего периода, начиная с марта месяца. В августе эта численность составляла 3,6 млн человек, в сентябре – 3,7 млн. По состоянию на 9 октября в центрах занятости [зарегистрировано] 3,6 млн человек», – сказал он.

Напомним, в сентябре глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов направил помощнику президента Максиму Орешкину письмо с предложением ввести в условиях пандемии коронавируса выплату базового дохода безработным в дополнение к пособию по безработице.



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