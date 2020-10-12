 

Алиев заявил о взятии под контроль ряда населенных пунктов в Карабахе

12.10.2020, 13:48, Новости дня

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что еще ряд населенных пунктов в Карабахе перешел под контроль ВС республики, в Баку объявят об этом через некоторое время.

«Каждый день берется под контроль либо город, либо населенный пункт на оккупированных территориях. Сегодня могу сказать, что ряд населенных пунктов находится под нашим полным контролем, мы пока не зашли туда, с военной точки зрения в этом нет надобности. Через некоторое время мы сделаем объявления», – передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкий телеканал Haber Global слова Алиева.

Напомним, ранее в понедельник в Армении заявили о срыве Баку миссии РФ по Карабаху.



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