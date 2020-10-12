 

Путин поздравил Рахмона с победой на выборах в Таджикистане

12.10.2020, 13:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин направил Эмомали Рахмону поздравительную телеграмму по случаю его победы на президентских выборах в Таджикистане и сообщил о стратегическом партнерстве и союзничестве Москвы и Душанбе, информирует пресс-служба Кремля.

«Результаты голосования в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, всенародную поддержку Вашего курса, направленного на социально-экономическое развитие Таджикистана и укрепление его международных позиций. Придаем большое значение отношениям стратегического партнерства и союзничества с Таджикистаном», – говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Путин также подтвердил настрой на продолжение тесной совместной работы по наращиванию всего комплекса двусторонних связей – «на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения мира, безопасности и стабильности в Центральной Азии».

Президентские выборы прошли в Таджикистане в минувшее воскресенье. Действующий глава республики Эмомали Рахмон победил на них, получив 90,92% голосов при явке 85,39%.



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