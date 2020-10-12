 

Кремль назвал причину замедления переговоров по ДСНВ

12.10.2020, 13:08, Новости дня

Формирование новой администрации в США может замедлить процесс российско-американских переговоров по контролю над ядерным вооружением. Важно принять меры до окончания срока действия Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), уверены в Кремле.

«Мы находимся в цейтноте и, естественно, если будет формироваться новая администрация США, это может затормозить процесс любых переговоров», – передает ТАСС слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. По его словам, «главное – предпринять какие- то меры до завершения действия договора».

«Мы видим, что в данном случае у нас есть определенные проблемы с тем, что электоральный цикл закончится в США и будет некое формирование новой администрации, это может существенно замедлить весь процесс», – отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, пока рано говорить о достижении договоренностей РФ и США о продлении ДСНВ.

«На экспертном уровне контакты продолжаются», – подчеркнул Песков.

В пятницу СМИ сообщили, что Москва и Вашингтон на переговорах якобы смогли достичь «принципиальных договоренностей» по контролю над ядерными вооружениями.

Позже в прессе появились сведения, что для условия продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) США предложили РФ договориться не увеличивать общее число имеющихся ядерных боеголовок.

Напомним, 22 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал оперативно решить вопрос с продлением ДСНВ, действие которого истекает в феврале 2021 года.



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