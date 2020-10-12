 

Америка разрешила компании TSMC производить процессоры для Huawei

12.10.2020, 12:55, Новости дня

Соединенные Штаты смилостивились над китайской компанией Huawei, которая из-за американских санкций оказалась на грани закрытия производства смартфонов. Напомним, что проблема была в невозможности легально получать процессоры для мобильных устройств.

Теперь же США выдали лицензию производителю процессоров TSMC, которая позволяет выпускать и отгружать по заказу Huawei так называемые зрелые чипы. Речь идет об устройствах, созданных по технологии 28 нм.

Начиная с 16 нм поставки все еще запрещены. Тем временем другие китайские и корейские производители уже отказываются даже от 5 нм, пытаясь наладить выпуск процессоров на 3 и даже 2 нм. Если ничего не изменится, а Huawei не найдет выхода из ситуации, он превратится в производителя устаревшей электроники.



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