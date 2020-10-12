Опубликована информация о новой версии смартфона Samsung Galaxy

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12.10.2020, 12:55, Новости дня

Южнокорейский «Самсунг» поделился информации о планах на ближайшее полугодие. По словам представителей компании, в первом полугодии 2021 г. на рынок выйдет новая модель смартфона Galaxy S21 Ultra.

Гаджет получит устройство для быстрой зарядки мощностью 65 Вт, а также основную камеру с пятью датчиками. Она позволит снимать до 30 кадров в секунду в режиме высокого качества и обеспечит разрешение 108 Мп. Кроме того, будут представлены еще две модели из данной линейки – Galaxy S21, и Galaxy S21 +. Таким образом, нынешние премиальные версии Galaxy потеряют свой статус.

Гаджеты выйдут с процессором Snapdragon 875 или Exynos 2100. В самой дорогой модели S21 Ultra установят экран с разрешением 2К, в котором частота обновления кадров составит 120 Гц.



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