Историк Соколов признал вину в убийстве аспирантки
12.10.2020, 12:48, Новости дня
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в суде признал вину.
«Да, признаюсь. Признаю себя виновным», – передает ТАСС слова Соколова.
Напомним, по версии следствия, в ноябре прошлого года доцент СПбГУ Олег Соколов в ходе домашней ссоры застрелил свою сожительницу Анастасию Ещенко. Спустя два дня он решил избавиться от тела – расчленив его, часть останков оставил дома, а еще часть выбросил в реку Мойку. Его обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. Соколов признан вменяемым.
Соколов был доставлен в Москву в СИЗО «Бутырка», в декабре он прошел экспертизу в Центр психиатрии Сербского.
Историк признался в убийстве и заявил, что согласен с арестом, а мотивом преступления назвал ссору. По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет