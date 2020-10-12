Историк Соколов признал вину в убийстве аспирантки

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12.10.2020, 12:48, Новости дня

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в суде признал вину.

«Да, признаюсь. Признаю себя виновным», – передает ТАСС слова Соколова.

Напомним, по версии следствия, в ноябре прошлого года доцент СПбГУ Олег Соколов в ходе домашней ссоры застрелил свою сожительницу Анастасию Ещенко. Спустя два дня он решил избавиться от тела – расчленив его, часть останков оставил дома, а еще часть выбросил в реку Мойку. Его обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. Соколов признан вменяемым.

Соколов был доставлен в Москву в СИЗО «Бутырка», в декабре он прошел экспертизу в Центр психиатрии Сербского.

Историк признался в убийстве и заявил, что согласен с арестом, а мотивом преступления назвал ссору. По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала.



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