В Кремле отреагировали на обещание Зеленского «вернуть» Крым и Донбасс

12.10.2020, 12:48, Новости дня

Проблемы Крыма не существует в рамках отношений РФ с другими странами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Главное – урегулировать проблему Донбасса. Проблемы Крыма не существует, и она не может существовать в рамках отношений РФ с какими-то странами. Вы знаете, что РФ прикладывала и будет дальше прикладывать в рамках возможностей усилия для того, чтобы помочь Украине решить проблему Юго-Востока», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он может достичь мирного соглашения с Россией, которое поможет вернуть Крым и Донбасс. Представитель Кремля призвал читать Минские договоренности.

Ранее Зеленский заявил, что если он сам не сможет достичь мирного урегулирования ситуации в Донбассе, стране понадобится новый лидер.

До этого Зеленский заявлял, что Киев и Москва «потеряли» слово «отношения» после воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта в Донбассе.

Газета ВЗГЛЯД писала, что переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик.