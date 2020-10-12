Берлин призвал ЕС к санкциям против Лукашенко

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12.10.2020, 12:48, Новости дня

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Евросоюз ввести персональные санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Насилие продолжается. По-прежнему происходят задержания миролюбивых демонстрантов», – сообщил Маас перед началом заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге, передает Deutsche Welle. 

Дипломат предложил инициировать новые санкции на фоне происходящего в Белоруссии. Он уточнил, что среди лиц, против которых необходимо ввести санкции, должен быть и Лукашенко.

Ранее главы МИД 27 стран Евросоюза решили расширить список санкций против белорусского руководства, об этом они объявят на заседании 12 октября.

Напомним, ЕС официально ввел в действие санкционный список по Белоруссии, в который вошли 40 человек, исключая президента Александра Лукашенко. 

После этого минфин США объявил о введении санкций в отношении восьми белорусских чиновников, включая главу МВД Юрия Караева и секретаря ЦИК Елену Дмухайло.



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