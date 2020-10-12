 

По делу о хищении онкопрепаратов в Петербурге изъяли сто золотых слитков

12.10.2020, 12:08, Новости дня

Около 30 млн рублей и порядка ста золотых слитков изъяты при обысках в рамках расследования уголовного дела о хищении лекарств для онкобольных в Петербурге, информирует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее ведомство информировало, что в городе прошла серия обысков в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере». По версии следствия, препараты для лечения онкобольных похищались в медицинских организациях – на сумму около 100 мн рублей за пять лет – и впоследствии перепродавались оптом и в розницу.

«В рамках более 35 обысков сотрудники полиции изъяли около 30 млн рублей, порядка ста золотых слитков», – передает РИА «Новости» сообщение главка.

Как отмечает полиция, по подозрению в причастности к хищению онкопрепаратов задержаны 16 человек.

«В ближайшее время им будет избрана мера пресечения», – заключает ГУ МВД.



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