 

В Баку сообщили об уничтожении трех армянских беспилотников

12.10.2020, 11:43, Новости дня

Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении трех беспилотников ВС Армении, в том числе двух на армяно-азербайджанской госгранице.

«В ночь на 12 октября подразделения ПВО Азербайджана уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) неприятеля на товузском направлении армяно-азербайджанской государственной границы. Еще один БПЛА был уничтожен около 10.00 (09.00 мск) в направлении Агдамского района», – передает ТАСС сообщение минобороны Азербайджана.

В результате состоявшихся по инициативе российской стороны в Москве консультаций Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12.00 по местному времени (11.00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией. Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию. Однако позднее Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Напомним, ранее в понедельник в Армении заявили о срыве Баку миссии РФ по Карабаху.



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