 

Климатолог рассказал об изменившей погоду в РФ аномалии

12.10.2020, 11:43, Новости дня

За последние 30 лет из-за глобального потепления день перехода через нулевую температуру в РФ осенью сдвинулся почти на две недели, сообщил заведующий лабораторией климатологии Институт географии РАН Владимир Семенов.

«Из всех сезонов осень и зима теплеют быстрее всего. Медленнее теплеют лето и весна. Осенью чаще наблюдаем такие положительные аномалии, чем весной, где дата перехода через 0 (градусов) не сильно изменилась. А осенью за последние 30 лет она сдвинулась почти на две недели», – объяснил Ura.ru климатолог.

По его словам, что в Москве дата перехода через 0 градусов по Цельсию сдвинулась с начала ноября на вторую декаду месяца. Такая же тенденция наблюдается по всей России, отметил он. Семенов связал это изменение с глобальным потеплением. По его словам, осень на европейской части РФ за последние 30 лет стала теплее на три градуса по Цельсию.

«Планета теплеет, и РФ теплеет более быстрыми темпами, поэтому мы живем в эпоху глобального потепления. Это отражается на погоде, и на сезонных аномалиях», – заключил он.

Ранее в Росгидромете сообщили, что в XXI веке самые заметные изменения климата произойдут на Урале и в северо-западной части России, а также в арктических регионах. Так, по словам ученых, в случае наращивания человечеством выбросов в атмосферу климат на планете может стать теплее на 4,8 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.

В сентябр Всемирная метеорологическая организация сообщила, что арктический морской лед, являющийся индикатором глобального изменения климата, сократился до минимального годового значения. Показатель снизился после летнего сезона таяния и аномально высоких температур летом в Сибири. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Члена «Партии Шария» избили в Киеве

24.06 / ВШЭ стала единственным российским вузом в топ-50 рейтинга молодых университетов ТНЕ

29.06 / В Сочи исчезло озеро

28.09 / В Москве за сутки умерли 23 пациента с коронавирусом

30.09 / МИД Ирака отреагировал на намерение США закрыть посольство в Багдаде

04.07 / Президент Трамп поздравил Америку с Днем независимости

04.08 / Трусова раскрыла причину перехода от Тутберидзе к Плющенко

30.07 / Россиянам начали выдавать водительские права нового образца

07.10 / На саммите Украина – ЕС подтвердили безвиз, в Кыргызстане отменили результаты выборов. Главное за день

02.07 / Минфин оценил антикризисный пакет из-за коронавируса в 4 трлн рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска