Харьковская область установила рекорд по заболевшим COVID-19

12.10.2020, 11:31, Новости дня

В Харьковской области зарегистрировали 741 случай заболевания COVID-19 за 11 октября, что стало наибольшим количеством больных в Украине за последние сутки. Об этом рассказал 12 октября министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге, трансляцию которого вел YouTube-канал правительства.

“Видите, это такой своеобразный антирекорд в Харьковской области”, – заявил министр.

В самом Харькове заразились коронавирусом 497 человек, сообщил Степанов.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 4420 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее количество зараженных достигло 265 454. Умерло уже 5015 пациентов от COVID-19, в том числе 43 – за последние сутки. Продолжают болеть 146 029 человека, выздоровело – 114.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.