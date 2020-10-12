 

Харьковская область установила рекорд по заболевшим COVID-19

12.10.2020, 11:31, Новости дня

В Харьковской области зарегистрировали 741 случай заболевания COVID-19 за 11 октября, что стало наибольшим количеством больных в Украине за последние сутки. Об этом рассказал 12 октября министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге, трансляцию которого вел YouTube-канал правительства.

“Видите, это такой своеобразный антирекорд в Харьковской области”, – заявил министр.

В самом Харькове заразились коронавирусом 497 человек, сообщил Степанов. 

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 4420 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее количество зараженных достигло 265 454. Умерло уже 5015 пациентов от COVID-19, в том числе 43 – за последние сутки. Продолжают болеть 146 029 человека, выздоровело – 114.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Московская биржа открылась ростом

24.07 / Олимпийский чемпион по борьбе пропал в лесу в Подмосковье

03.08 / Рошаль назвал пандемию коронавируса «репетицией биологической войны»

25.07 / Таджикистан попросил Россию восстановить авиасообщение

26.07 / День ВМФ начали праздновать в России

06.07 / “Барселона” не заказывала критику своих игроков в соцсетях

08.08 / Таскавший Яценюка по Раде экс-депутат Украины оскорбил жителей Киева

29.07 / «Набор первоклассника» подорожал на 55 процентов

27.09 / Money.pl – Польша постепенно обретает газовую независимость от России

19.09 / Трамп: Россия украла у США информацию о гиперзвуковой ракете

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска