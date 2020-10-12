 

“Орешки что надо”, “Удобно ставить уколы”. Никитюк посветила голыми ягодицами

12.10.2020, 11:31, Новости дня

Украинская телеведущая Леся Никитюк на своей странице в Instagram обнародовала снимки, сделанные на пляже. Она позировала в черном раздельном купальнике со стрингами.

“Шэрон Стоун. Молодые годы. Найдите в небе сердечко и поставьте его мне в комментариях! Я поставлю взамен”, – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Шерон Стоун. Молодые годы * Наи * дите в небе сердечко * и поставьте его мне в комментариях! Я поставлю взамен * * @doubletreehiltonantalyakemer Божественнии * капелюх @ruslanbaginskiy_hats Photo @eeeeliseevna *

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 9 Окт 2020 в 2:43 PDT

Подписчики прокомментировали пост.

“В таких трусах удобно ставить уколы”, – написал george.bolshakov.

“Орешки что надо!” – заявила julia.levchinskaya.

Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Она ведущая тревел-шоу “Le Маршрутка” (“Новый канал”). Также она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу “Хто зверху?” на “Новом канале”.

В 2012 году Никитюк стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка”, которая в Украине выходила на телеканале “Интер”. Она вела ее вместе с Региной Тодоренко. В 2015 году Никитюк завершила сотрудничество с этим телепроектом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Турция понадеялась на сохранение Айя-Софии в списке ЮНЕСКО

12.07 / Пелоси: Конгресс должен достичь компромисса в вопросе о льготах по безработице

09.09 / NVIDIA разработала новую технологию, ускоряющую загрузку игр

05.08 / При взрыве в Бейруте пострадали 48 сотрудников ООН

26.06 / В Находке полиция пресекла подкуп против поправок в Конституцию

23.07 / ООН предложила мировым лидерам прислать видеообращения к сессии Генассамблеи

15.07 / Суд ЕС отменил взыскание с Apple штрафа в 13 млрд евро

12.08 / Онищенко объяснил критику российской вакцины от коронавируса

18.09 / Роскачество опубликовало рейтинг самых популярных смартфонов

21.08 / Рассекречены шпионские снимки обновленного кроссовера Acura MDX

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска