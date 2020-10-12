Новый кроссовер Changan CS75 Plus появится в РФ до конца года

12.10.2020, 10:55, Новости дня

Обновленный паркетник Changan CS75 Plus поступит на рынок РФ к концу 2020 года.

Такие данные озвучили в отечественном офисе компании. Более того, производителем указано, что под капотом кроссовера Changan CS75 Plus установлен 1,5-литровый двигатель, мощность которого достигает 178 л.с. Также нужно отметить доработанную 6-ступенчатую коробку передач. Покупателям будет доступна и более производительная версия Changan CS75 Plus с 2-литровым двигателем, однако его мощность не раскрыта.

Пока данных обо всех версиях Changan CS75 Plus не указывается, однако нужно отметить, что кроссовер в РФ получит исключительно передний привод. Новинка в настоящее время продается на рынке Китая по цене от 107 тысяч юаней за стандартную версию.