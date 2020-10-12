 

Новый кроссовер Changan CS75 Plus появится в РФ до конца года

12.10.2020, 10:55, Новости дня

Обновленный паркетник Changan CS75 Plus поступит на рынок РФ к концу 2020 года.

Такие данные озвучили в отечественном офисе компании. Более того, производителем указано, что под капотом кроссовера Changan CS75 Plus установлен 1,5-литровый двигатель, мощность которого достигает 178 л.с. Также нужно отметить доработанную 6-ступенчатую коробку передач. Покупателям будет доступна и более производительная версия Changan CS75 Plus с 2-литровым двигателем, однако его мощность не раскрыта.

Пока данных обо всех версиях Changan CS75 Plus не указывается, однако нужно отметить, что кроссовер в РФ получит исключительно передний привод. Новинка в настоящее время продается на рынке Китая по цене от 107 тысяч юаней за стандартную версию.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.10 / Джордж Мартин осудил «помочившегося на демократию» Трампа

18.07 / В Нанте произошёл пожар в одном из крупнейших готических соборов

12.07 / На границе Армении и Азербайджана произошло вооруженное столкновение, есть погибшие

17.09 / Атака хакеров на немецкую больницу привела к смерти пациентки

13.10 / После расследования Al Jazeera о покупке преступниками “золотых паспортов” Кипр решил отменить программу их выдачи

21.07 / В Одесской области мужчина приклеил нитку к 200-гривневой купюре и 44 раза пополнил себе счет

26.08 / Сотрудника Единой диспетчерской службы осудили за гибель ребенка

01.09 / Мужчину с гранатой задержали у офиса Зеленского

27.08 / Российское посольство проверит сообщения о задержании журналистов в Минске

18.08 / “Светлана не собиралась уезжать”. Доверенное лицо Тихановской уверена, что она вскоре вернется в Беларусь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска