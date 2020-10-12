В Таджикистане объявили предварительные итоги выборов президента, у Рахмона более 90%

12.10.2020, 9:25, Новости дня

Центральная комиссия по выборам и референдумам Таджикистана 12 октября объявила 68-летнего Эмомали Рахмона победителем состоявшихся 11 октября президентских выборов. Об этом сообщает “Радио Озоди” (таджикистанская служба “Радио Свобода”).

За действующего главу государства, по предварительным данным, отдали свои голоса 90,92% избирателей (3,837 млн граждан). Ближайший конкурент, Рустама Латифзода от Аграрной партии Таджикистана, набрал 3,03% голосов.

В выборах принимали участие пять претендентов. Центризбирком отказал в регистрации выдвиженцу от Демократической партии Таджикистана Саидджафару Усмонзода и самовыдвиженцу Фаромузу Иргашеву. Оппозиционная Социал-демократическая партия бойкотировала выборы.

Национальный альянс – союз оппозиционных групп, находящихся за рубежом – назвал президентские выборы незаконными и призвал международные организации не признавать их результаты.

За выборами наблюдали 145 международных наблюдателей из пяти стран, шести международных организаций и восьми посольств, аккредитованных в Душанбе, в том числе – семь представителей ОБСЕ. Наблюдатели ОБСЕ за всю историю выборов в Таджикистане ни разу не признавали их свободными, демократическими и соответствующими международным стандартам.

Рахмон впервые был избран президентом в 1994 году. В 2016 году в Таджикистане сняли ограничения на количество переизбраний на высший пост, что дает возможность нынешнему главе государства править пожизненно.

В 2015 году парламент страны официально удостоил Рахмона титула “Основатель мира и национального единства – Лидер нации”.