 

В МВД Дагестана подтвердили ликвидацию напавших на наряд полиции

12.10.2020, 9:08, Новости дня

Двое неизвестных были ликвидированы после того, как обстреляли служебный автомобиль полиции в Дагестане. В их автомобиле были обнаружены автомат, пистолет и боеприпасы, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

«В 01.15 на 774-м км федеральной автодороги «Кавказ» возле с. Кульзеб Кизилюртовского района при попытке сотрудниками полиции остановить иномарку для проверки документов неизвестные лица из оружия неустановленного образца произвели несколько выстрелов в сторону сотрудников. Ответным огнем злоумышленники были нейтрализованы. Полицейские не пострадали. Служебная автомашина получила множественные пулевые пробоины», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

С места происшествия изъяты автомат, пистолет Макарова и боеприпасы, отметили в МВД.

По данным полиции, СУ СК РФ по Республике Дагестан после случившегося возбудило уголовное дело по ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и ч. 2 ст. 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Проверяется причастность открывших огонь по полицейским к деятельности бандгрупп, в том числе связанных с международными террористически организациями.

Напомним, ранее в понедельник источник в правоохранительных органах сообщил, что в Дагестане ликвидированы двое обстрелявших машину полиции неизвестных.



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