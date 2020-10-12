Семья похоронила живого родственника с коронавирусом в Кузбассе

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12.10.2020, 8:48, Новости дня

Жители села Шабаново Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области похоронили родственника, у которого подтвердился коронавирус, позже им сообщили, что дедушка жив, региональный минздрав по данному факту проводит служебную проверку.

Ранее жители села Шабаново рассказали, что похоронили престарелого родственника, подопечного дома-интерната для инвалидов, в закрытом гробу, так как у него подтвердился коронавирус. Через неделю их попросили приехать в интернат на опознание – оказалось, что дедушка жив. Выяснилось, что из дома престарелых госпитализировали двух пациентов, но выписали живого пациента с чужим паспортом.

«В настоящее время в министерстве здравоохранения Кузбасса проходит служебная проверка по организации оказания медицинской помощи двум пациентам с новой коронавирусной инфекцией, поступивших из учреждения социальной защиты. Комиссия в составе специалистов министерства здравоохранения Кузбасса и экспертов выезжала во все медицинские организации для проверки организации оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, были запрошены все медицинские документы со всех медицинских организаций, которые участвовали в оказании медицинской помощи данным пациентам», – передает РИА «Новости» слова заместителя министра здравоохранения Кузбасса Юлии Брежневой.



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