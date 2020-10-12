 

Стало известно о планах Трампа и Байдена отказаться от второго раунда дебатов

12.10.2020, 8:48, Новости дня

Президент США Дональд Трамп может ответить на вопросы избирателей в эфире телеканала NBC, а кандидат от Демократической партии Джо Байден – на телеканале ABC 15 октября, информирует CNN.

Согласно источникам телеканала, команда Трампа ведет переговоры с NBC о встрече с избирателями. Предполагается, что она пройдет на открытом воздухе в Майами. Вероятным модератором данной встречи станет соведущая шоу «Today» Саванна Гатри, передает «Интерфакс».

Между тем, Байден собирается принять участие во встрече, организованной телеканалом ABC, в четверг в 20.00 (03.00 мск). Модератором будет ведущий Джордж Стефанопулос.

Ранее комиссия по предвыборным дебатам кандидатов в президенты Соединенных Штатов объявила об отмене второго раунда дебатов, запланированного на 15 октября. В заявлении комиссии говорится, что «каждый из кандидатов объявил собственные альтернативные планы на этот день». В связи с этим комиссия делает вывод, что «теперь совершенно ясно, что 15 октября дебатов не будет».

Отмена дебатов связана с тем, что президент Трамп отказался принимать участие в дебатах в онлайн-формате, как того потребовали организаторы мероприятия в связи тем, что Трамп заболел коронавирусом. При этом кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден – такое согласие дал.

Между тем, администрация США предложила Комиссии по президентским дебатам изменить решение об отмене второго раунда теледебатов республиканца Дональда Трампа и демократа Джозефа Байдена.

Американские СМИ назвали первые дебаты между нынешними кандидатами в президенты США самыми грязными в истории. При этом Трамп заявил, что первые дебаты с Байденом ему понравились.



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