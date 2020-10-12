Президент Мексики призвал Папу Римского извиниться перед коренными народами Америки за злодеяния конкистадоров

12.10.2020, 8:15, Новости дня

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в письме, адресованном Папе Римскому, написал, что католическая церковь, испанская монархия и мексиканское государство должны принести публичные извинения перед коренными народами Америки за «позорнейшие злодеяния» конкистадоров, пишет Milenio. Он также отметил, что подобный шаг со стороны церкви стал бы «актом смирения и одновременно величия».



Reuters

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил Папе Римскому письмо, в котором заявил, что католическая церковь, испанская монархия и мексиканское государство должны принести публичные извинения перед коренными народами Америки за «позорнейшие злодеяния», совершённые во время испанской колонизации — конкисты, пишет Milenio.

«Мы должны принести публичные извинения коренным народам, которые со времён конкисты до недавнего прошлого пережили позорнейшие злодеяния, устроенные для того, чтобы лишить их собственности и земли, а также покорить их», — написал мексиканский лидер.

Он также подчеркнул, что подобный жест со стороны церкви стал бы «актом смирения и одновременно величия».

При этом Обрадор привёл в пример таких важных для истории Мексики католических священников, как Мигель Идальго и Хосе Мария Морелос, которые участвовали в движениях за независимость и за отмену рабства.

Супруга мексиканского президента Беатрис Гутьеррес Мюллер совершает поездку по Европе, чтобы собрать различные мексиканские документы и реликвии, которые будут выставлены во время празднования таких событий, как 700-летие основания Мехико-Теночтитлана, 500-летие испанского колониального вторжения и двухсотлетие с момента обретения Мексикой независимости.

В частности, она встретилась в Ватикане с Папой Римским и попросила его предоставить Мексике на время три старинных манускрипта, относящихся к мезоамериканской культуре, а также карты Теночтитлана.