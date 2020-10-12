Кудрин рассказал об общении с Путиным на «ты»

12.10.2020, 8:08, Новости дня

Руководитель Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин рассказал, что они с президентом Владимиром Путиным общаются на «ты» не по работе, а во время обсуждения житейских ситуаций.

«Иногда. Если не по работе и во время обсуждения каких-то житейских ситуаций», – сказал Кудрин в интервью передает ТАСС, отвечая на вопрос, общаются ли они с Путиным наедине на «ты».

Кудрин также назвал легендой слухи о том, что после переезда в Москву Путин первое время остановился на даче у Кудрина в Архангельском, пока ему не подобрали жилье. «Мы, действительно, жили неподалеку, и Владимир Владимирович нередко по-соседски вместе с дочками приходил к нам в гости. Девочки играли с моим лабрадором. Думаю, они потом поэтому и Кони себе завели», – сказал Кудрин.

Также он рассказал, что годы, проведенные в Санкт-Петербурге, подарили ему много знаковых встреч, но знакомство с Путиным повлияло на его судьбу сильнее остальных. «Я город люблю, окончил там университет, который подарил мне, можно сказать, все – знания, профессию, учителей, друзей. Мы продолжаем встречаться, общаться, и это очень важно для меня. … Там было много абсолютно знаковых встреч. Трудно выделить какую-то одну. Хотя, конечно, Путин повлиял на мою судьбу больше всех», – сказал Кудрин.

По словам Кудрина, они с Путиным проработали вместе много лет, начиная с правительства Санкт-Петербурга, где оба были первыми заместителями мэра. «Путина, правда, назначили раньше, я через несколько месяцев стал вице-мэром, а потом первым замом. Владимир Владимирович всегда шел впереди. Когда мы приехали в Москву, здесь даже теснее общались, первоначально у нас был не такой большой круг контактов. Я искренне хотел, чтобы Путин нашел работу в кремлевской администрации, тем не менее, должность заместителя управделами президента предложил ему не я, а наши общие друзья. Потом уже он сменил меня на посту начальника контрольного управления администрации президента, а я ушел в министерство финансов. Такая вот связка наших судеб», – рассказал Кудрин.

Он добавил, что когда возглавлял Минфин (2000-2011), президент Путин ценил его объективную позицию. «Нет таких людей, всем можно сказать «нет», – ответил Кудрин на вопрос, кому не имеет права отказать министр финансов. «Вы обязаны донести свою позицию, но у главы государства и премьер-министра есть право принять то решение, которое они считают правильным. Такое бывало в моей практике. Владимир Путин несколько раз публично напоминал об историях, когда я выступал против каких-то шагов, которые он поддерживал. Он делал по-своему, но потом по прошествии времени иногда соглашался со мной. И говорил: почему же ты вовремя не предупредил?» – сказал Кудрин, добавив, что возражать можно только до момента, пока решение не вступило в силу, «после этого надо идти и исполнять».

Также Кудрин рассказал, что говорил занимавшему на тот момент пост премьер-министра Владимиру Путину о том, что хочет уйти в отставку, за полгода до того, как она состоялась в сентябре 2011 года. «Медведев был президентом, и он принимал решения, поэтому, начиная прямой разговор, ни на чью защиту я особенно не надеялся. Это первое. И второе: в феврале того года я говорил Путину, что хочу уйти с должности министра финансов. Владимир Владимирович попросил меня остаться. Это известный факт. Так что случившееся в сентябре не было для меня каким-то потрясением, результатом неосмысленного поступка», – сказал Кудрин.

Кроме того, Кудрин сообщил, что на него готовилось покушение в 2005 или 2006 году. «Пока был вице-премьером, практически не пользовался (охраной), за исключением единственного года, когда, по данным спецслужб, на меня готовилось покушение. До той поры, пока риски не миновали, по распоряжению Владимира Путина меня охраняли сотрудники ФСО. … Точно не вспомню, но примерно 2005-й или 2006-й».

Он рассказал, что причиной подготовки покушения был отказ в льготах частной компании, которая в свое время получила ресурсы из государственного бюджета и должна была их возвращать. По его словам, уголовное дело не было заведено, так как никто не пострадал, и преступление удалось предотвратить.

Ранее Кудрин заявил, что резкое повышение акциза на сигареты увеличит риск ввоза в Россию контрафактной и контрабандной продукции.