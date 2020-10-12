Рахмон победил на президентских выборах в Таджикистане

12.10.2020, 8:08, Новости дня

Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон одержал победу на прошедших в воскресенье выборах главы республики, набрав 90,92% голосов, сообщил председатель республиканского Центризбиркома Бахтиер Худоерзода.

«Эмомали Рахмон набирает 90,92%. Итоговая явка составила 85,39%», – сказал он, передает РИА «Новости».

За пост президента боролись пять кандидатов, все они – лидеры политических сил: действующий президент Рахмон (правящая Народно-демократическая партия), депутат Миродж Абдуллоев (Коммунистическая партия), депутат Рустам Латифзода (Аграрная партия), депутат Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ) и депутат Абдухалим Гаффорзода (Социалистическая партия).

Для Рахмона, который возглавляет страну с 1992 года (дольше всех на постсоветском пространстве), это пятые выборы. За ходом выборов следили наблюдатели от СНГ, ШОС, ОДКБ, ОБСЕ, Госдумы и Совфеда. Нарушений зафиксировано не было.