 

Рахмон победил на президентских выборах в Таджикистане

12.10.2020, 8:08, Новости дня

Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон одержал победу на прошедших в воскресенье выборах главы республики, набрав 90,92% голосов, сообщил председатель республиканского Центризбиркома Бахтиер Худоерзода.

«Эмомали Рахмон набирает 90,92%. Итоговая явка составила 85,39%», – сказал он, передает РИА «Новости».

За пост президента боролись пять кандидатов, все они – лидеры политических сил: действующий президент Рахмон (правящая Народно-демократическая партия), депутат Миродж Абдуллоев (Коммунистическая партия), депутат Рустам Латифзода (Аграрная партия), депутат Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ) и депутат Абдухалим Гаффорзода (Социалистическая партия).

Для Рахмона, который возглавляет страну с 1992 года (дольше всех на постсоветском пространстве), это пятые выборы. За ходом выборов следили наблюдатели от СНГ, ШОС, ОДКБ, ОБСЕ, Госдумы и Совфеда. Нарушений зафиксировано не было.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Еженедельная программа Вести.net от 4 июля 2020 года

31.08 / В Севастополе подвели итоги работы врио губернатора за август

20.07 / Иммунолог посмеялся над ношением масок на улице

12.07 / Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в ближайший час

20.07 / В Общественной палате призвали ужесточить регулирование соцсетей

03.08 / Бывшая жена дала характеристику историку Соколову

26.09 / Киев заявил о «зашкаливающих рисках» из-за выбора Лукашенко в пользу России

01.07 / Собянин оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве

01.08 / Нарышкин рассказал, как в Европе восприняли задержание россиян в Белоруссии

07.09 / Саакашвили cогласился стать премьером Грузии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска