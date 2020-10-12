 

В Дагестане ликвидированы двое обстрелявших машину полиции неизвестных

12.10.2020, 7:48, Новости дня

Полицейские ликвидировали двоих неизвестных, открывших огонь по наряду полиции из автомобиля, сообщил источник в правоохранительных органах республики.

«При попытке остановить для проверки автомобиль из салона по полиции был открыт огонь. Ответным огнем нейтрализованы двое мужчин, находившихся в машине. Полицейские не пострадали», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, в июне в городе Кизляр республики Дагестан неизвестные обстреляли двух местных жителей.



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