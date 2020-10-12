 

Азербайджан обвинил Армению в обстреле в Карабахе

12.10.2020, 7:48, Новости дня

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле армянскими войсками Агдамского района на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

«Территория Агдамского района подверглась обстрелу со стороны вооруженных сил Армении», – информирует пресс-служба оборонного ведомства, передает РИА «Новости».

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Армения объявила военное положение и – впервые – всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.

После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Кроме того, Армения заявила об отсутствии условий для обмена пленными с Азербайджаном.

Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией, предположив, что вскоре военные действия будут прекращены, поскольку продолжение войны сейчас не выгодно сторонам конфликта.



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