 

В «Лаборатории Касперского» рассказали о последних проделках хакеров

12.10.2020, 6:45, Новости дня

По словам представителей «Лаборатории Касперского», в последние годы хакерские атаки на важные государственные объекты и коммерческие компании осуществляются на принципиально новом уровне.

Используются «интересные модули» и облачные технологии, поясняют специалисты по кибербезопасности. Например, MontysThree орудует в Интернете еще с 2018 года, а поймать злоумышленников за руку пока никто не может.

Они хорошо маскируются, используют фишинг и самораспаковующиеся архивы. Часто присылают письма якобы от адресантов, которых вы должны знать, поскольку сначала получают список контактов жертвы. Могут замаскироваться под отправителя результатов медицинских анализов или другой важной информации, которую человек ожидает с нетерпением.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.10 / Учения ОДКБ «Нерушимое братство» начались в Белоруссии

05.07 / Спасенного из-под завалов ТЦ под Кировом строителя положили в реанимацию

03.09 / Бывшая жена основателя Amazon стала самой богатой женщиной в мире

22.09 / Бренд Geely обновил дизайн кроссовера Atlas

26.09 / В РФ выявили 7,5 тыс. новых случаев коронавируса

21.09 / Власти обещали сделать все, чтобы IT-отрасль стала более значимой

12.10 / Соловьев оценил желание белорусской оппозиции поставить силовиков на колени

13.08 / Министр здравоохранения США усомнился в российской вакцине

29.06 / Гончаренко: Сегодня я даже не знаю телефон моего отца, не знаю, куда написать

02.10 / Израильский доктор Качман: Большинство тяжелых пациентов с COVID-19 моложе 60 лет, и они на ИВЛ. Некоторые из них останутся инвалидами, кто-то умрет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска