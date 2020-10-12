В «Лаборатории Касперского» рассказали о последних проделках хакеров

12.10.2020, 6:45, Новости дня

По словам представителей «Лаборатории Касперского», в последние годы хакерские атаки на важные государственные объекты и коммерческие компании осуществляются на принципиально новом уровне.

Используются «интересные модули» и облачные технологии, поясняют специалисты по кибербезопасности. Например, MontysThree орудует в Интернете еще с 2018 года, а поймать злоумышленников за руку пока никто не может.

Они хорошо маскируются, используют фишинг и самораспаковующиеся архивы. Часто присылают письма якобы от адресантов, которых вы должны знать, поскольку сначала получают список контактов жертвы. Могут замаскироваться под отправителя результатов медицинских анализов или другой важной информации, которую человек ожидает с нетерпением.