Спецназ США научат воевать с Россией и Китаем

12.10.2020, 6:05, Новости дня

На ежегодной конференции Национальной оборонно-промышленной ассоциации по специальным операциям и конфликтам низкой интенсивности представители высшего руководства, командования и военных теоретиков Сил специального назначения США решали актуальные задачи, стоящие перед меняющимся миром. Как пишет The National Interest, эксперты пришли к выводу, что американский спецназ, который ранее занимался борьбой с терроризмом и повстанческими выступлениями, должен переосмыслить способы реагирования на меняющиеся угрозы, включая потенциальный конфликт с Россией и Китаем.



Reuters

На протяжении почти 20 лет силы специального назначения США занимались борьбой с терроризмом и повстанческими выступлениями, но теперь они должны переосмыслить способы реагирования на меняющиеся угрозы XXI века, включая потенциальный конфликт с Россией и Китаем. Как пишет The National Interest, на ежегодной конференции Национальной оборонно-промышленной ассоциации по специальным операциям и конфликтам низкой интенсивности представители высшего руководства, командования и военных теоретиков Сил специального назначения США решали актуальные задачи, стоящие перед меняющимся миром.

Исполняющий обязанности помощника министра обороны по специальным операциям и конфликтам низкой интенсивности Эзра Коэн заявил, что Пентагон должен переключиться на соперничество конкуренции великих держав, но при этом не совсем отказываться от своих действий, ориентированных на сдерживание и конфликты высокого уровня. Многие нерегулярные военные учения и практические действия, использовавшиеся в течение последних двух десятилетий, останутся весьма актуальными, хотя и изменёнными в соответствии с новой политической обстановкой в мире.

«Мы должны адаптировать и официально внедрить эти навыки таким образом, чтобы противодействовать стратегиям наших противников и изменить условия соперничества в нашу пользу», — объяснил Коэн.

«Более того, наши противники доказали, что нерегулярная деятельность может превентивно создавать условия в своих интересах, и делать всё это на уровне ниже порога, при котором мы, вероятно, предпримем ответные действия с использованием обычных сил и средств», — добавил он.

Кроме того, американские вооружённые силы должны учитывать уроки, извлечённые за последние 75 лет, и признать так называемый нерегулярный характер конфликтов, в которые они вступают.

«Наша доктрина, материально-техническое обеспечение и подготовка к конфликту слишком ориентированы на осуществление сдерживания путём устрашения или победу в масштабной войне с применением обычных вооружений, когда простая реальность такова, что современная война трактуется далеко не так однозначно», — отметил Коэн.

Чтобы решить эти задачи, командование специальных операций США, которое исторически служило испытательным полигоном для инноваций, должно продолжать апробировать новые технологии до того, как в случае начала конфликта придётся использовать непроверенные тактику, методы и порядок действий. Это может предусматривать широкое внедрение технологий, включая искусственный интеллект и машинное обучение, и командование уже пополнило личный состав Объединённого центра искусственного интеллекта Минобороны США несколькими специалистами по ИИ-программированию.

«Силы специального назначения в том виде, в каком они существуют сегодня, не соответствуют нашему более широкому обществу, что должно заставить всех нас задуматься», — заключил Коэн.