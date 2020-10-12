Дипломатический скандал, инициированный Минском: возможные последствия

12.10.2020, 6:00, Новости дня

Крупномасштабный дипломатический скандал между Минском и Брюсселем начался 2 октября, когда в МИД Беларуси рекомендовали инициировать отзыв послов Польши и Литвы для консультаций. Кроме того, прозвучало заявление, что количество дипломатических сотрудников, представляющих эти страны, подвергающиеся наибольшей критике со стороны белорусских властей, должно быть сокращено. Литву теперь должны представлять 14 дипломатов вместо 25-ти, а Польшу – 18 вместо 50-ти.

Послы Польши и Литвы Артур Михальский и Андрюс Пулокас покинули Минск 5 октября. Вскоре после этого министерства иностранных дел стран Евросоюза сообщили, что в знак солидарности с Польшей и Литвой они также отзывают своих послов из Беларуси для консультаций.

Преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Нериюс Малюкявичюс (Nerijus Maliukevičius) констатирует, что в Литве давно привыкли к подобным демаршам официального Минска. «Но сейчас – другой масштаб этого демарша. Количество дипломатов, которых просит отозвать белорусская сторона, довольно внушительно», – подчеркивает он.

«И сама форма произошедшего тоже удивила. Потому что информация о том, что представители дипломатического корпуса объявляются persona non grata, пошла через медийное пространство, а не по официальным каналам. Но если учесть общий хаос, который наблюдается сейчас и в каналах коммуникации, и в официальных заявлениях режима Лукашенко, удивление проходит. Так что с учетом ранних заявлений о “западных кукловодах”, и о том, что протест в Беларуси контролируется силами Запада, все произошедшее можно оценить, как естественный процесс, когда для внутренней аудитории после громких заявлений нужно предъявить некое действие режима. И здесь действие перешло в плоскость дипломатической войны», – так оценивает положение дел литовский эксперт. И добавляет: «В данном случае, наблюдая за дальнейшим развитием этой ситуации, самое интересное заключается не в том, кто больше других выиграет от ее развития, а в том, кто сильнее других проиграет».

По мнению Малюкявичюса, для внутренней аудитории Лукашенко попытается представить этот дипломатический скандал как свою внешнеполитическую победу. Но резкое уменьшение каналов официальной коммуникации со странами Запада является недальновидным шагом, подчеркивает собеседник Русской службы «Голоса Америки».

Проправительственные белорусские телеканалы СТВ и «Беларусь 1» в титрах к своим сюжетам стали именовать Украину, Литву и Польшу соответственно «бывшей Украинской Советской Социалистической Республикой», «бывшей Литовской Советской Социалистической Республикой» и «бывшей Польской Народной Республикой».

Руководитель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев в беседе с журналистами пояснил, что подобным действием, «на мой взгляд, прежде всего, подчеркивалось наше общее и славное прошлое с Польшей, Литвой и Украиной… Время, когда у нас было общее социальное и культурное пространство». При этом он допустил, что у соседних государств такое переименование могло вызвать «болезненную реакцию».

По словам Нериюса Малюкявичюса, в Литве это вызвало лишь саркастическую улыбку. «Скорее всего, в Минске кто-то увидел сюжет литовского телевидения, в котором Лукашенко был назван то ли бывшим, то ли непризнанным президентом Беларуси. И этот сюжет со скриншотом перешел в белорусские телеграм-каналы и пользовался большой популярностью. А через несколько дней белорусские телеканалы решили дать такую “ответку” нам», – поясняет он.

И подытоживает: «Наблюдая за белорусским протестом со стороны, нельзя не отметить креативность его участников. А что же до подобных действий белорусского официоза, то они лишь выдают отсутствие чувства юмора у минских чиновников. Ну, а мы увидели, усмехнулись и забыли. Потому что выглядит это глупо».

Польский политический аналитик, а в прошлом сотрудник МИД Польши, Витольд Юраш (Witold Jurasz) признался, что впервые слышит о подобной эскападе белорусского государственного телевидения. «Я не особо обращаю внимание на официальные белорусские СМИ и не думаю, что это как-то повлияет на дальнейшие отношения двух стран. Очевидно, там (в Беларуси) кто-то очень долго думал над тем, как уязвить Польшу, но не придумал ничего лучшего, чем это. Выходка глупейшая», – отмечает Юраш.

Что же касается резкого сокращения польского дипломатического корпуса в Минске, то, по мнению собеседника Русской службы «Голоса Америки», в самой Польше на это мало кто обратил внимание. «К сожалению», – добавляет Юраш. И поясняет: «На мой взгляд, это наше поражение, причем оно состоит не в том, что посла пришлось отозвать в добровольно-принудительном режиме. Важнее другое: в абсолютно недобровольном порядке нам пришлось отозвать 32 польских дипломата из 50, которые работали в Беларуси. И тут у нас выбора не было. Посла, по крайней мере, не выдворяли из страны, а высылка дипломатов была без вариантов.

Учитывая, что у нас, кроме посольства в Минске, есть еще Польский институт культуры и два консульства, 18 дипломатов абсолютно не в состоянии поддерживать их работу на должном уровне», – подчеркивает эксперт.

По его словам, польские дипломаты выдавали гражданам Беларуси сотни тысяч виз, количество которых теперь придется значительно сократить. И теперь белорусам, возможно, придется получать въездные визы в ЕС через посольства других стран. Кроме того, белорусская таможенная служба, по словам Витольда Юраша, изымает у возвращающихся в свою страну граждан все продуктовые покупки. «У меня такое впечатление, что было принято решение приостановить свободный выезд белорусов, которые массово выезжали на уик-энд в Польшу и Литву. И данное решение Минска – неверное, потому что я не думаю, что это будет стабилизировать ситуацию в пользу правительства Лукашенко. Потому что люди приезжали к нам и на заработки, чтобы компенсировать ту небольшую зарплату, которую они получают у себя, и за покупками, поскольку у нас многие товары дешевле раза в два. И я даже шутил, что самый большой идеологический саботаж, который Польша могла бы организовать и в Беларуси, и в России, это размещать рекламу наших торговых сетей в “Комсомольской правде”. Эффект был бы шумный», – говорит варшавский политолог.

Решение правительств других стран Евросоюза отозвать своих послов из Минска, Витольд Юраш оценивает положительно: «Это – проявление солидарности, и ЕС всегда так действует в подобных случаях. Но единственное, что нужно учитывать – то, что послы других стран ненадолго уезжают, и по имеющейся информации из дипломатических источников, они возвращаются в Минск 18 октября. Так что получается, что эта солидарность скорее формальная, чем действенная».

Одной из первых стран, объявивших о своей солидарности с Польшей и Литвой в инициированном Минском скандале, стала Словакия.

Старший сотрудник Словацкой ассоциации внешней политики Александр Дулеба (Alexander Duleba) в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» назвал солидарные министерств иностранных дел ЕС «однозначным сигналом Александру Лукашенко, какова оценка происходящих с точки зрения стран Европейского Союза».

Эксперт поясняет: «Понятно, что ЕС уже согласовал список лиц, которые ответственны за применение силы против протестующих после 9 августа. И в этом списке Лукашенко нет. То есть, понятно, что это – сигнал к тому, что Брюссель готов разговаривать (с Лукашенко) и хочет оставить какие-то каналы для диалога, если для этого будет его политическая воля. Это же самое касается и послов. Почему именно Австрия и Италия оставили своих послов в Минске мне трудно сказать».

Александр Дулеба с уважением отозвался о бывшем после Республики Беларусь в Словакии Игоря Лещени. Напомним, что 16 августа Лещеня записал видеообращение, в котором заявил о поддержке протестующих и осудил применение насилия со стороны правоохранительных органов Беларуси.

«Я лично встречался с ним несколько раз. Могу сказать, что каждый раз у меня было очень позитивное впечатление от этих встреч. Он – очень деловой человек, и я рад, что он доказал это. То, что он сделал, зная, какие будут последствия для него и не только, потому что при таких режимах, как у Лукашенко, последствия могут быть и для друзей и для семьи – несмотря на это, он это сделал, за что я очень ценю его мужественную личную позицию, которую он проявил как посол Беларуси в Словакии», – отметил старший сотрудник Словацкой ассоциации внешней политики.

В связи с действиями, предпринятыми его страной, Дулеба подчеркивает, что ничего подобного нельзя было бы себе представить при правительствах Роберта Фицо и Петера Пеллегрини. «Парламентские выборы у нас проходили в феврале, и новое правительство было сформировано в марте этого года. И в плане внешней политики можно сказать, что это правительство демонстрирует однозначную приверженность демократии, справедливости, интеграции всех соседних стран Восточной Европы с Европейским Союзом и НАТО. А также развивает с ними двусторонние отношения. И я не могу себе представить, что то, что случилось на этой неделе, произошло бы в каденцию прошлого правительства», – отметил Дулеба.

Он также напомнил, что накануне в Словакию приезжала Светлана Тихановская, где с нею встречались президент страны Зузана Чапутова, премьер-министр Игор Матович и глава МИД Иван Корчак. Кроме того, Тихановская провела встречи с представителями словацких НКО и с сотрудниками экспертных центров, также дала пресс-конференцию.

«На конференции Globsec-2020 по вопросам европейской безопасности ей было выражено большое уважение за то, что она действительно внесла большой вклад в дело защиты ценностей, которые являются базовыми для НАТО и Европейского Союза. И хочу подчеркнуть, что ее встречи с первыми лицами Словакии проходили на высоком уровне – в резиденциях президента и премьер-министра, где принимаются только официальные гости.

И можно сказать, что благодаря ее визиту тема Беларуси в Словакии на этой неделе действительно была одной из главных тем словацкого внешнеполитического и внутриполитического дискурса», – подчеркивает Александр Дулеба.