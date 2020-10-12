Оппозиция предложила белорусам митинговать в метро

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12.10.2020, 5:40, Новости дня

В Белоруссии оппозиция призвала жителей Минска устраивать акции протеста в метро, пока добираются на работу.

Оппозиция в соцсетях призывает «каждого, кто едет на работу или учебу на метро, проносить с собой флаги и прочую атрибутику». Жителям города предлагается «устраивать протест прямо в вагонах и на станциях», расклеивать листовки, «надувать шарики, скандировать речевки и петь песни». Сделать «минский метрополитен бело-красно-белым» оппозиция предлагает в ответ на «зверства» силовиков.

Не зарегистрированный властями правозащитный центр «Весна» сообщает. что число задержанных правоохранительными органами участников акций протеста в городах Белоруссии в воскресенье превысило 580 человек. Акции проходили в Березовке, Бресте, Бобруйске, Витебске, Гомеле, Гродно, Жлобине, Кобрине, Могилеве, Молодечно, Солигорске, передает ТАСС.

Стихийные акции протеста продолжались поздно вечером в воскресенье и в ночь на понедельник в различных районах Минска. На некоторых улицах протестующие перекрывали движение транспорта и даже поджигали на дороге покрышки. Силовики разгоняли протестующих, были слышны звуки выстрелов.



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