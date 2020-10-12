 

Число случаев COVID-19 в мире превысило 37 млн человек

12.10.2020, 5:08, Новости дня

В мире число выявленных случаев коронавируса превысило 37 млн человек, информирует Всемирная организация здравоохранения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире выявлен 37109851 случай COVID-19 (за сутки зафиксировано 347526 новых случаев), умерли 1070355 вирус-положительных пациентов, передает РИА «Новости».

4 октября сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в мире превысило 35 млн человек. По данным на 7 октября общее число инфицированных преодолело 36-миллионный порог. ВОЗ не исключала, что число жертв коронавируса до начала массовой вакцинации может достичь 2 млн человек.



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