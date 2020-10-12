Трамп собрался до выборов в США договориться с Москвой по ядерному оружию

12.10.2020, 4:08, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп хочет до выборов президента США договориться с Россией по вопросу контроля над ядерными вооружениями, заявили источники.

В Белом доме считают, что США и РФ уже достигли принципиальной договоренности. По мнению американских чиновников, соглашение по данному вопросу смогут завершить всего через неделю после того, как переговоры «всерьез возобновятся», передает ТАСС со ссылкой на Axios.

Напомним, СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, сообщали, что Москва и Вашингтон на переговорах смогли достичь «принципиальных договоренностей» по контролю над ядерными вооружениями. Сообщалось, что США потребовали заморозить число ядерных боеголовок для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Замглавы МИД Сергей Рябков сказал, что Москва не знает, на чем основываются Соединенные Штаты, говоря о возможном скором достижении соглашения по контролю над вооружениями.