Азербайджан обвинил армянских военных в обстреле Гянджи

12.10.2020, 3:55, Новости дня

Азербайджан заявил в воскресенье, что армянские военные ночью обстреляли Гянджу.

МИД Азербайджана сообщил в Твиттере, что «в ночь на 11 октября Гянджа, второй по величине город Азербайджана, который находится далеко от линии фронта, подвергся ракетному обстрелу со стороны армянских вооруженных сил».

«В результате атаки погибли семь мирных жителей, еще 39 получили ранения, в том числе несовершеннолетние», – говорилось в твите.

Министерство обороны Нагорного Карабаха заявило, что обвинения в адрес армянских сил в обстреле Гянджи – это «абсолютная ложь».

Инцидент не был подтвержден независимыми источниками.

Прекращение огня между Арменией и Азербайджаном вступило в силу в субботу в полдень по местному времени и привело по крайней мере к временному прекращению смертоносных боевых действий вокруг Нагорного Карабаха, на который претендует каждая из сторон.

Армения и Азербайджан согласились на прекращение огня в спорном регионе после десятичасовых переговоров в Москве. Благодаря перемирию, стороны могут обменяться пленными и телами погибших.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступивший посредником на переговорах, заявил, что прекращение огня должно проложить дорогу к дальнейшим переговорам об урегулировании конфликта.

Переговоры между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана состоялись по приглашению президента России Владимира Путина после почти двухнедельных столкновений.

Правозащитный офис ООН заявил, что он получил неподтвержденные сообщения о том, что с начала боевых действий 27 сентября погибли 50 мирных жителей, включая детей.

Столкновения также унесли жизни более 400 солдат и вынудили тысячи человек покинуть свои дома.

Территория, преимущественно населенная этническими армянами, объявила о своей независимости от Азербайджана в 1991 году в период распада СССР. Это привело к войне, в которой погибли до 30 тысяч человек, прежде чем в 1994 году было достигнуто прекращение огня. Однако независимость Нагорного Карабаха не была признана на международном уровне.