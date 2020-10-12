Число случаев коронавируса в мире превысило 37 миллионов

12.10.2020, 3:55, Новости дня

По данным Ресурсного центра Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев COVID-19 в мире по состоянию на воскресенье превысило 37,2 миллиона, причем количество летальных исходов превысило миллион.

На первом месте по числу заболевших находятся США – 7,7 миллиона человек.

Эксперты, однако, ожидают, что Индия обойдет США по этому показателю. По состоянию на воскресенье, в Индии более 7 миллионов заболевших.

Министерство здравоохранения Индии сообщило в воскресенье, что за последние сутки в стране зарегистрировано 74383 случая COVID-19.

Бразилия в субботу прошла мрачную веху: министерство здравоохранения сообщило, что число умерших от COVID-19 в стране превысило 150 тысяч. Однако в США, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, от коронавируса умерло более 214 тысяч человек, то есть они опережают Бразилию по этому показателю.

Президент Бразилии Жаир Болсонару пытался преуменьшить опасность вируса, несмотря на рост смертности в его стране и тот факт, что в числе заразившихся был и он сам.

Власти австралийского штата Виктория принимают жесткие меры против людей, которые не соблюдают правила в связи с эпидемией. Премьер-министр Виктории Дэниел Эндрюс заявил, что если лица, тесно контактировавшие с инфицированными, откажутся пройти тест на 11-й день изоляции, обязательный карантин для них будет продлен на 10 дней.

«Это просто двойная, тройная перепроверка, что вы не подхватили вирус», – заявил Эндрюс, согласно Associated Press.