 

Roland Garros. Надаль в 13-й раз стал победителем

12.10.2020, 3:00, Новости дня

Рафаэль Надаль из Испании стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает официальный сайт соревнований.

Сеяный на турнире под вторым номером испанец встречался в финале с первым номером мирового рейтинга Новаком Джоковичем из Сербии. Матч длился два часа и 42 минуты и завершился со счетом 6:0, 6:2, 7:5.

Впервые в истории решающая игра Roland Garros из-за дождя прошла под крышей центрального корта имени Филиппа Шатрие. Навес соорудили к этому турниру.

Надаль и Джокович в третий раз встречались в финале французского чемпионата; в 2012-м и 2014 годах также сильнее был испанец.

Нынешний успех стал для него 13-м на Roland Garros (абсолютный рекорд) и 20-м на турнирах Большого шлема (теперь он делит первое место по этому показателю с Роджером Федерером из Швейцарии).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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