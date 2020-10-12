В США не поверили обещанию Трампа вернуть военных из Афганистана до конца года

12.10.2020, 1:08, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп обещал вывести американские войска из Афганистана до конца года ради реакции избирателей, заявили СМИ.

New York Times пишет, что обещание Трампа не подтверждается реальным состоянием дел. NYT напомнило, что обещание прекратить военные конфликты США на Ближнем Востоке, вероятно, помогло Трампу одержать победу на выборах 2016 года. При этом, как указывает издание, Трамп хоть и вывел из Афганистана, Ирака и Сирии тысячи военных, но оставил там тысячи других, передает ТАСС.

NYT подчеркивает, что Трамп наращивает американское военное присутствие в Персидском заливе, объясняя это угрозой со стороны Ирана. В частности, было увеличено военное присутствие в Саудовской Аравии. Издание сообщает, что в Афганистане, Ираке и Сирии находится примерно 10 тыс. военных США, что лишь немногим меньше, чем в президентство Барака Обамы. Причем в конце 2017 года, то есть уже при Трампе, показатель достигал 26 тыс. военных.