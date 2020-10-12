Зеленский поддержал предложения по усилению надзора за соблюдением карантина и о досрочных каникулах – пресс-секретарь

12.10.2020, 0:50, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании ведомств, ответственных за здравоохранение, поддержал предложения усилить надзор за соблюдением карантинных мер в публичных местах и заведениях, а также раньше начать каникулы в школах для уменьшения динамики заражений коронавирусной инфекцией. Об этом агентству “Интерфакс-Украина” сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

“Зеленский… также отметил, что Министерство здравоохранения должно обеспечить больницы койками, кислородом и медикаментами, которые используются для помощи больным коронавирусной инфекцией”, – сказала она.

На встрече с участием Зеленского приняли ряд решений, которые призваны улучшить эпидемическую ситуацию в стране. В частности, предложено начать осенние школьные каникулы с 15 октября, перевести вузы на дистанционную форму обучения, в Киеве, Одессе, Мариуполе подготовить к развертыванию временные госпитали на случай перегрузки медицинских учреждений.

В Украине по состоянию на 11 октября зарегистрировано более 261 тыс. случаев коронавирусной инфекции, из которых 4768 – за последние сутки. Умерли 4972 больных с COVID-19, 112 570 пациентов выздоровели.