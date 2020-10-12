Гейтс назвал условия и сроки окончания пандемии COVID-19

12.10.2020, 0:48, Новости дня

Основатель Microsoft Билл Гейтс рассказал, какой должна быть вакцина от коронавируса, чтобы мир «вернулся к норме».

По его словам, только «получение вакцины, которая будет суперэффективна и доступна для многих людей», позволит добиться «полного возвращения к норме». Это, как сообщил Гейтс, «позволит покончить с заболеванием в мировом масштабе». Другого пути, как считает основатель Microsoft, к победе над COVID-19 нет, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

Напомним, Гейтс высказал мнение, что пандемия коронавируса может завершиться к 2022 году, если люди будут активно вакцинироваться от COVID-19. Гейтс и его жена Мелинда возглавляют благотворительный фонд, который выделил сотни миллионов долларов на борьбу с COVID-19. Основатель Microsoft считает, что «богатый мир» сможет справиться с инфекцией примерно на год раньше остальных.