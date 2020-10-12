Восстановление торфяных болот поможет остановить глобальное потепление

12.10.2020, 0:20, Новости дня

Если восстановить 60% ныне осушенных торфяных болот, можно затормозить глобальное потепление. Об этом сообщили ученые из Потсдамского института исследования воздействия климата.

По словам экспертов, торфяные болота занимают около 3% земной суши. А то, что в последние десятилетия их начали осушать, негативно повлияло на климатические изменения.

На самом деле, в торфянниках сковано огромное количество углекислого газа, который остается где-то под водой, но постепенно выходит в атмосферу, когда болото осушено. Кроме того, для экологии очень опасны сезонные пожары, которые случаются почти везде, где есть сухие залежи торфа. По мнению специалистов, восстановление торфяных долот поможет постепенному снижению концентрации оксида углерода в атмосфере.