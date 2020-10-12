 

Восстановление торфяных болот поможет остановить глобальное потепление

12.10.2020, 0:20, Новости дня

Если восстановить 60% ныне осушенных торфяных болот, можно затормозить глобальное потепление. Об этом сообщили ученые из Потсдамского института исследования воздействия климата.

По словам экспертов, торфяные болота занимают около 3% земной суши. А то, что в последние десятилетия их начали осушать, негативно повлияло на климатические изменения.

На самом деле, в торфянниках сковано огромное количество углекислого газа, который остается где-то под водой, но постепенно выходит в атмосферу, когда болото осушено. Кроме того, для экологии очень опасны сезонные пожары, которые случаются почти везде, где есть сухие залежи торфа. По мнению специалистов, восстановление торфяных долот поможет постепенному снижению концентрации оксида углерода в атмосфере.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Космонавт Иванишин проголосовал по поправкам в Конституцию с МКС

25.09 / В Казахстане объяснили решение отменить смертную казнь

24.06 / Лукашенко сразу после парада Победы вылетел в Минск

13.09 / Косторная раскрыла причины перехода от Тутберидзе к Плющенко

27.07 / Германия выступает против возвращения России в “Большую семерку”

08.07 / Нефть подешевела на данных о запасах в США

02.09 / Euronews – учебный год Европе пришлось начинать под маской из-за пандемии

25.09 / В РФ выявили 7,2 тыс. новых случаев коронавируса

26.06 / Лукашенко пообещал не допустить внешнего управления Белоруссией

29.07 / В Пентагоне предсказали конкуренцию с Россией и Китаем за ресурсы Арктики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска