 

На протестах в Белоруссии задержали свыше 400 человек

11.10.2020, 23:48, Новости дня

Более 400 участников акций протеста задержаны в Белоруссии в воскресенье, сообщил незарегистрированный властями правозащитный центр «Весна».

Акции проходили в Минске, Бресте, Бобруйске, Витебске, Гомеле, Гродно, Жлобине, Могилеве и Молодечно. Организация информирует о 425 задержанных, но список продолжает пополняться. В частности, задержан архитектор Никита Домрачев – брат белорусской биатлонистки, четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой, передает ТАСС.

В воскресенье задержали свыше 40 журналистов, которые освещали акции протеста. Большинство затем отпустили. Так, РИА «Новости» сообщает, что его корреспондент Сергей Попов был задержан дважды за день в Минске, побывал на базе ОМОН в столичном микрорайоне Уручье и в двух отделениях милиции.



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