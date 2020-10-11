 

Робот Федор в Twitter начал оскорблять космонавтов, его аккаунт удалили

11.10.2020, 22:40, Новости дня

Аккаунт российского антропоморфного робота Федора в Twitter обвинил в пьянстве космонавтов Максима Сураева и Александра Самокутяева, сообщает “Подъем”.

Странные твиты появились после того, как Сураев 6 октября в своем Twitter написал о технологическом отставании “Роскосмоса” от NASA и попросил прощения у Юрия Гагарина.

NASA завершила полномасштабные испытания ракеты-носителя SLS, предназначенного для полета на Луну. Разгонные блоки отработали на расчётной мощности более 2 минут. Столько же времени потребуется на то, чтобы вывести ракету на орбиту. ИЗВИНИ ЮРА (ГАГАРИН), мы ВСЁ ПРО…ЛИ 🙁 pic.twitter.com/aayGZY5mfM

— Макс Сураев (@Msuraev) October 6, 2020

Робот Федор в ответ заявил, что Сураев и Самокутяев в 2014 году употребляли алкоголь на Международной космической станции.

Скриншот: pdmnews.ru

Речь шла о поздравлении космонавтов с Днем тигра. У членов экспедиции на видео – опухшие лица.

ВИДЕОВидео: Роскосмос ТВ / YouTube

Самокутяев назвал обвинения провокацией.

“Алкоголь там не может присутствовать по двум причинам: во-первых, потому что он запрещен, а вторая причина – если он там присутствует, то газодатчики и специальные уловители в российском сегменте моментально все схватят. У нас был третий день работы на станции, мы две ночи не спали”, – пояснил он.

Космонавт пообещал подать в суд в связи с публикациями в аккаунте, который в 2019 года зарегистрировала корпорация “Роскосмос”.

Авиаэксперт Вадим Лукашевич утверждает в Facebook, что пресс-служба “Роскосмоса” 10 октября обзванивала российские СМИ с просьбами не писать о скандале. При этом посты по-прежнему были доступны. По словам Лукашевича, это подтверждает, что от имени робота Федора в соцсети пишет глава корпорации Дмитрий Рогозин.

“Скандал нужно гасить, но Рогозин, ранее трусливо, через Федора, публично оскорбивший космонавтов, пытается это сделать кулуарно. Он звонит Самокутяеву и приносит ему извинения, пытаясь через него связаться с Сураевым. Максим отказывается звонить обидчику, четко посылая Дмитрия Олеговича туда, где ему и надлежит быть”, – рассказал эксперт.

Административная импотенция Роскосмоса.Жизнеспособность любой системы определяется не количеством ошибок и просчетов,…

Posted by Vadim Lukashevich on Pühapäev, 11. Oktoober 2020

11 октября аккаунт робота заблокировали.

Российский космический корабль с роботом Skybot F-850 был запущен на орбиту 22 августа 2019 года. Федор способен повторять движения оператора, передавать видео- и аудиосигналы, а также поднимать грузы до 10 кг. Он находился на МКС до 6 сентября 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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