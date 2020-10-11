Улучшилось состояние заболевшего коронавирусом Порошенко

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11.10.2020, 21:08, Новости дня

Состояние бывшего президента Украины Петра Порошенко, заболевшего коронавирусом, улучшилось, сообщил источник в окружении экс-главы государства.

Состояние бывшего президента Украины заболевшего коронавирусом Петра Порошенко улучшилось, передает источник «Украинской правды».

Ранее сообщалось, что Порошенко госпитализировали в больницу с коронавирусной инфекцией. Позднее у него диагностировали двустороннее воспаление легких. «Он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения», – отметила супруга экс-президента Марина Порошенко.



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