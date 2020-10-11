Вирусолог назвал наиболее эффективный способ борьбы с коронавирусом

11.10.2020, 20:48, Новости дня

Ужесточение штрафов за несоблюдение масочного режима может предотвратить распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, считает один из ведущих российских вирусологов, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, доктор медицинских наук Виктор Зуев.

«Не надо нам укорачивать усилия в отношении экономики. Все нужно решить одним простейшим путем – точным соблюдением масочного режима. Если публика не понимает, что надо это делать, и в метро из 10 человек [только] один сидит в маске, значит, надо вводить строгие меры. Какие? Не надо прекращать ходить на работу, надо штрафовать таких людей, как это делается в целом ряде стран», – передает «Комсомольская правда» его слова.

Врач добавил, что у москвичей достаточно низкий уровень «санитарной культуры» и призвал следовать примеру Китая в вопросе ответственного отношения к рекомендациям по противодействию вирусу.

«Вот мы, москвичи, много видим людей в маске на улице? Нет. А почему? Потому что мы считаем, что вообще нет этого вируса. Это все свидетельствует о нашей низкой санитарной культуре. Обратите свои взоры на Китай. За счет дисциплинированности и неукоснительного выполнения рекомендаций страна пришла к тому, к чему пришла», – отметил Зуев.

Ранее Зуев рассказал о взаимодействии двух вирусов – коронавируса и гриппа – друг с другом. Оказывается, если один поспособствовал воспалению, то второй работать на ликвидацию никак не может – они, скорее, усилят друг друга.

Вирусолог также сообщил, что по причине наплевательского отношения к себе на данный момент тяжелых больных стало больше, чем было весной, поэтому Зуев посоветовал россиянам не только продолжать соблюдать масочный режим, а также привиться от гриппа, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусной инфекцией.

Кроме того, врач допустил возможность более частых случаев коронавируса у африканцев и азиатов из-за индивидуальных генетических предрасположенностей. «Гетерогенность рас и этносов может проявляться не только по оттенку кожи, структуре волос и глубине раскосости глаз, но и по особенностям организма, которые нас могут различать в случае инфекционных заболеваний», – объяснил Зуев.