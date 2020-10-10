Комиссия объявила о переносе вторых дебатов Трампа и Байдена

10.10.2020, 4:25, Новости дня

Комиссия по президентским дебатам США сообщила об отмене намеченных на 15 октября теледебатов кандидатов в президенты Дональда Трампа и Джозефа Байдена из-за разногласий относительно формата мероприятия, говорится в заявлении организации.

«8 октября комиссия объявила о том, что из соображений охраны здоровья и обеспечения безопасности всех участников вторые президентские дебаты, намеченные на 15 октября в Майами, будут проведены в виртуальном формате. Впоследствии предвыборные штабы двух кандидатов <…> сделали целый ряд заявлений, касающихся позиций обеих сторон относительно их готовности участвовать в виртуальных дебатах 15 октября, и каждая сторона теперь объявила о том, что у них другие планы на эту дату. Теперь очевидно, что дебатов 15 октября не будет», – приводит текст заявления комиссии ТАСС. При этом в комиссии отметили, что «оба кандидата согласились участвовать в дебатах 22 октября».

Ранее появились сведения, что вторые дебаты Трампа и Байдена пройдут в дистанционном формате, а кандидаты будут находиться в разных местах. Однако Трамп отказался «тратить время на виртуальные дебаты», пообещав вместо дебатов провести митинг. Байден сообщил, что вместо дебатов 15 октября планирует отвечать на вопросы избирателей. При этом штаб кандидата от Демократической партии выразил надежду, что дебаты будут не отменены, а перенесены на 22 октября. Штаб Трампа согласился с предложением демократов провести вторые предвыборные дебаты 22 октября, а третьи сдвинуть на 29 октября.