Кабмин Украины поддержал новый порядок выдачи автомобильных номеров
10.10.2020, 2:50, Новости дня
Кабинет Министров Украины 9 октября поддержал законопроект Министерства внутренних дел об изменении порядка изготовления и выдачи номеров для транспортных средств, сообщили в МВД.
Законопроект дает право частным компаниям (субъектам хозяйствования) на изготовление номерных знаков для транспортных средств. Такие субъекты смогут выдавать номерные знаки и для разовых поездок.
Согласно законопроекту, при регистрации транспортного средства в сервисном центре МВД украинцы получат только свидетельство о регистрации, а номер – по своему усмотрению в частной компании.
“Раньше при регистрации транспортного средства человек получал свидетельство о регистрации и номерной знак. Теперь получит только свидетельство, а автономер закажет в том месте, которое имеет право производить его по государственному стандарту”, – отметил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.
Владелец авто при его регистрации сможет войти в электронный кабинет водителя, найти свободный номер и забронировать его.
Сейчас Главный сервисный центр МВД каждый год проводит тендер по заказу, изготовлению и закупке номеров на автомобили. В министерстве посчитали такую процедуру экономически невыгодной.
Законопроект теперь должна поддержать и Верховная Рада Украины.
По данным сайта gos-nomera.com.ua, цена комплекта стандартных номеров на транспортные средства колеблется от 250 до 450 грн. За именные и нестандартные номера придется заплатить от 2400 грн.
ЗD-номера не соответствуют установленным требованиям государственных стандартов Украины. За них полагается штраф 170 грн.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет