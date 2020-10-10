 

Кабмин Украины поддержал новый порядок выдачи автомобильных номеров

10.10.2020, 2:50, Новости дня

Кабинет Министров Украины 9 октября поддержал законопроект Министерства внутренних дел об изменении порядка изготовления и выдачи номеров для транспортных средств, сообщили в МВД. 

Законопроект дает право частным компаниям (субъектам хозяйствования) на изготовление номерных знаков для транспортных средств. Такие субъекты смогут выдавать номерные знаки и для разовых поездок.

Согласно законопроекту, при регистрации транспортного средства в сервисном центре МВД украинцы получат только свидетельство о регистрации, а номер – по своему усмотрению в частной компании.

“Раньше при регистрации транспортного средства человек получал свидетельство о регистрации и номерной знак. Теперь получит только свидетельство, а автономер закажет в том месте, которое имеет право производить его по государственному стандарту”, – отметил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

Владелец авто при его регистрации сможет войти в электронный кабинет водителя, найти свободный номер и забронировать его.

Сейчас Главный сервисный центр МВД каждый год проводит тендер по заказу, изготовлению и закупке номеров на автомобили. В министерстве посчитали такую процедуру экономически невыгодной.

Законопроект теперь должна поддержать и Верховная Рада Украины.

По данным сайта gos-nomera.com.ua, цена комплекта стандартных номеров на транспортные средства колеблется от 250 до 450 грн. За именные и нестандартные номера придется заплатить от 2400 грн. 

ЗD-номера не соответствуют установленным требованиям государственных стандартов Украины. За них полагается штраф 170 грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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