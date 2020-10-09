Sony готовится обновить сервис PlayStation Store

09.10.2020, 19:55, Новости дня

В сети появилась инсайдерская информация о намерении компании Sony внести существенные изменения PlayStation Store. Судя по всему, они связаны с выходом на рынок новой консоли PlayStation 5 и необходимости продвигать данную игровую приставку.

Как ожидается, все изменения разработчик планирует внести до конца текущего месяца. После этого контент для третьей PlayStation станет недоступным. Та же участь ожидает владельцев приставок PS Vita и PSP. А приложения для PS4 можно будет получить исключительно с самой консоли.

Скорее всего, будет обнулен «список желаемого». В противном случае, невозможно будет перенастроить систему под PlayStation 5, поясняют специалисты. До сих пор контент для новейшей версии приставки можно было приобрести только на сайте производителя. С внесением указанных изменений ситуация изменится.