В РФ создали первый 16 нм процессор

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09.10.2020, 19:55, Новости дня

Новый отечественный чип можно было увидеть на выставке «Микроэлектроника 2020». Российский процессор «Эльбрус-16С»т представляла компания МЦСТ. Особенность устройства в том, что это первый российский чип, созданный по технологии 16 нм.

По словам создателей устройства, внутри его содержится 16 ядер. Скорость передачи данных достигает 2,5 Гбит/с, для чего используется 32 линии и четыре канала. Базовая частота – 2 ГГц.

Процессор предназначен для работы с операционной системой ««Эльбрус Линукс». По словам специалистов, в одной многопроцессорной системе можно использовать сразу четыре таких чипа. В результате объем памяти увеличится до 16 Тб. Подробнее об устройстве, не имеющего отечественных аналогов, можно узнать на сайте производителя.



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