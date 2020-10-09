Пашинян назвал Армению и Карабах последним рубежом на пути экспансионизма Турции

09.10.2020, 18:48, Новости дня

Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика являются последним рубежом на пути турецкого экспансионизма, сообщил армянский премьер Никол Пашинян в интервью итальянской газете La Republica.

«Армения и Нагорный Карабах – последние препятствия на пути экспансионизма Анкары, и если международное сообщество срочно не вмешается, то скоро увидит турок у ворот Вены, как это было в XVII веке», – сообщил Пашинян в интервью, текст которого привело армянское правительство, передает РИА «Новости».

Премьер заявил, что международное сообщество признало привлечение Турцией для помощи Азербайджану боевиков из Сирии. «По этой причине борьба ведется и против терроризма вдоль линии фронта, где цивилизация противостоит варварству», – сказал Пашинян.

По его мнению, международному сообществу необходимо признать «факт нападения на Карабах Азербайджана, войска которого около месяца проводили военные учения с турецкими вооруженными силами». «Необходимо осознать ту угрозу, которую представляют джихадисты, находящиеся в зоне военных действий», – указал Пашинян. По его словам, одним из вариантов разрешения проблемы станет признание независимости Нагорного Карабаха.

Пашинян на прошлой неделе обвинил Турцию в переброске в Карабах нескольких тысяч наемников из Сирии. Позже азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Турция не участвуетв конфликте в Нагорном Карабахе никоим образом, несмотря на «слухи и инсинуации».

Позднее директор СВР РФ Сергей Нарышкин заявил, что боевики из террористических организаций устремились в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Он добавил, что обеспокоен возможностью превращения Закавказья в плацдарм для членов террористических организаций в условиях вооруженного конфликта.

В пятницу президент Армении Армен Саркисян заявил, что международному сообществу нужно предпринимать действия, чтобы остановить вмешательство в конфликт в Нагорном Карабахе Турции, которая, по его словам, создает на Кавказе «еще одну Сирию».

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан также решил ввести военное положение.