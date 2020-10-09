Эксперт прогнозирует высокую политическую конкуренцию на выборах в Госдуму 2021 года

09.10.2020, 18:48, Новости дня

В начавшемся электоральном цикле будут соперничать две тенденции. Одни партии будут ориентироваться на запрос на стабильность, другие – на запрос на обновление, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев. Он отметил, что в этой связи на будущих выборах в Госдуму можно прогнозировать высокую конкуренцию как между парламентскими партиями, так и со стороны новых политических сил.

В обществе сохраняется большой запрос на стабильность, – чтобы завтра было не хуже, чем вчера, но при этом возник также и большой запрос на обновление, считает президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

«Эти запросы зафиксированы крупнейшими российскими социологическими службами, например, ВЦИОМ. Поэтому у партий – как правящей, так и у оппозиции, – нет другого выбора кроме как откликнуться на эти ожидания россиян. Кто-то будет ориентироваться на стабильность и демонстрировать свою приверженность нынешнему курсу развития страны. Эти партии будут говорить о том, что «мы не допустим изменений в быстро меняющемся мире и защитим интересы людей». Кто-то, наоборот, будет требовать «необходимого обновления». Партии будут представлять два эти тренда, пытаясь оседлать повестку, либо в одном, либо в другом», – объяснил политолог.

Гусев отметил, что интерес к политике в обществе растет, доказательством чему стала высокая явка на прошедшем в сентябре Едином дне голосования. В оппозиции утверждают, ссылаясь на недавние опросы «Левада-центра», что доверие граждан к политической системе и итогам электоральных кампаний, – особенно к региональным, – снижается. Однако итоги сентябрьского ЕДГ, по мнению политолога, лучше отражают мнение россиян, чем подобные опросы.

«В этот раз явка оказалась гораздо выше, чем во все предыдущие годы. Это можно объяснить, с одной стороны, удобством трехдневного голосования, с другой, с заинтересованностью людей. Значит, есть высокая конкуренция. Кандидаты тащат своих сторонников на выборы. Это значит, что людям важна предвыборная повестка. Основные нарекания избиратели предъявляют сейчас к региональным властям: где-то дорогие разбитые, где-то плохо работают ЖЭКи, в подъезде кто-то лампочки выкручивает», – отметил президент агентства Bakster-group.

Как уже сообщалось, социологические опросы, которые, в частности, проводил ВЦИОМ, действительно фиксируют общественный запрос на обновление партийно-политической системы, в том числе – на омоложение «Единой России» и большее сближение партии власти с простыми гражданами. При этом, как констатировал летом этого года социолог, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, исследования фокус-групп фиксируют смену тренда: если в конце 2019 года превалировал запрос на обновление, то в 2020-м в обществе ярче проявился запрос на стабильность. По мнению исследователей, речь идет о «новой стабильности», подразумевающей высокий уровень социальных обязательств государства.

Напомним также, что во вторник Владимир Путин провел встречу с лидерами думских фракций. Президент в частности сообщил о необходимости сплоченности партий для консолидации общества вокруг национальных целей развития. Глава государства фактически дал старт кампании по выборам в Госдуму, намеченным на осень 2021 года, констатировали политологи и социологи, которые посвятили началу избирательного цикла круглый стол на площадке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

На встрече с президентом лидеры системных партий по сути подтвердили свою лояльность общему курсу развития страны, что дало повод радикальной оппозиции сделать вывод, будто протестный электорат теперь отвернется от таких партий, как КПРФ или ЛДПР. Гусев сомневается в подобных прогнозах. «Оппозиционные парламентские партии будут по-прежнему расширять свою базу за счет протестного электората, будут зарабатывать себе рейтинг, чтобы успешно выступить на выборах в Госдуму через год», – прогнозирует Гусев.

«Вспомните: политические скандалы за последние два года связаны с деятельностью как раз таки оппозиционных партий. Во Владивостоке был крупный скандал, когда коммунисты наравне боролись с единороссами. Посмотрите на Хабаровск, где губернаторские выборы выиграл депутат от ЛДПР, а теперь врио снова назначен из ЛДПР. Во Владимирской области и в Хакасии в сложной борьбе побеждала тоже оппозиция», – отмечает руководитель Bakster Group.

«Есть мнение, будто и новые малые партии не вызывают доверия у недовольной части граждан и что у этой категории избирателей не остается возможностей для выражения своей политической позиции. Но на сегодня в РФ уже 16 партий могут выдвигаться в Госдуму без сбора подписей. Это значит, что все они будут в избирательном бюллетене», – сказал Гусев.

«Среди малых партий, к примеру, оказалось несколько коммунистических (Коммунисты России, КПСС), ультралевые («Родина» и «За правду»). «Либеральный электорат представляют «Новые люди», Партия роста, «Яблоко». Партия «Новые люди» появилась в этом году и победила сразу в четырех региональных заксобраниях, набрала там вполне приличные проценты. А в некоторых муниципалитетах «Новые люди» были на грани прохождения. Есть две «зеленые» партии, есть такие консерваторы, как Партия пенсионеров. Есть патриоты», – перечислил политолог.

«Эти 16 партий уже победили на выборах в региональные заксобрания по партийным спискам. И в сумме они представляют весь политический спектр возможных мировоззрений жителей России», – подытожил собеседник.