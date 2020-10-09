Литва сократила дипломатическое присутствие в Белоруссии

09.10.2020, 18:08, Новости дня

Литва отозвала из Минска пятерых дипломатических сотрудников посольства, сообщила представитель по печати министра иностранных дел республики Раса Якилайтене.

«Оценив обстоятельства и риски, мы решили отозвать пятерых дипломатов и надеемся, что этого будет достаточно для сохранения возможности диалога», – передает слова Якилайтене ТАСС.

Она заявила, что Литва применит ответные меры в отношении Белоруссии, если Минск продолжит эскалацию.

Напомним, ранее Болгария, Латвия, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония. Отозван из Минска и литовский посол, хотя Вильнюс поначалу вместе с Варшавой отверг предложение властей Белоруссии о сокращении дипломатического присутствия в республике. Польша также в итоге решила отозвать часть дипперсонала из Минска. Кроме того, ЕС решил отозвать из Белоруссии часть послов для консультаций.