 

Авербух отреагировал на критику в адрес Загитовой

09.10.2020, 17:35, Новости дня

Серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф Илья Авербух посоветовал критикам Алины Загитовой быть добрее и не пытаться самоутверждаться за счет 18-летней спортсменки.

«Мне очень приятно, что Алина (Загитова – прим. ВЗГЛЯД), хотя она, я думаю, вряд ли особо следила за тем, что делалось вообще в «Ледниковом периоде» до этого, с уважением отнеслась к нашему проекту и согласилась в нем участвовать», – сказал Авербух в эфире программы «ОК на связи», передает ФАН.

По его словам, сам он лично с Загитовой не договаривался, но решение сделать ее соведущей Алексея Ягудина всячески приветствует.

«Я счастлив, что Алина в нашем проекте, и считаю, что каждый из нас должен максимально поддержать ее. Потому что это абсолютно новая (для нее – прим. ВЗГЛЯД) среда», – сказал Авербух.

Он отметил, что работа телеведущей только с обывательской стороны кажется не сложной, но на самом деле это не так.

«Алина учится от эпизода к эпизоду, она ставит перед собой задачу. Она относится к этому очень профессионально – готовится к съемкам, остается после съемок. Самое важное, чтобы мир вокруг был добр и открыт», – подчеркнул бывший фигурист.

Авербух также заявил, что не понимает людей, которые пытаются самоутверждаться за счет своего какого-то негативного отношения к юной 18-летней спортсменке и критикуют ее.

«Особенно, когда (это делает – прим. ВЗГЛЯД) здоровый мужик. Алина – олимпийская чемпионка, великая спортсменка. По-настоящему великая. Она идет дальше, развивается, пробует все новое, и это здорово! Давайте же поддерживать ее. Пожалуйста, уважайте каждого человека – трудящегося и созидающего!», – заключил он.

Ранее сообщалось, что Загитова согласилась стать ведущей «Ледникового периода».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Йеменские военные из-за коронавируса решились на штурм своего посольства в Москве

18.09 / Итальянские ученые выяснили, откуда берутся ночные кошмары

16.07 / СМИ заявили о новой эпохе господства РФ с появлением С-500

29.07 / Минздрав подготовил рекомендации по реабилитации переболевших COVID-19

10.09 / “Скажу одно – со спортом не складывается”. Беременная жена Решетника позировала в купальнике

01.07 / Кабмин одобрил проекты соглашений для получения финансовой помощи от ЕС

17.07 / Языковой омбудсмен о языковом законопроекте Бужанского: Просто бесперспективный документ

06.10 / Гривна подешевела по отношению к евро и доллару

14.07 / Подготовленные американцами боевики заблудились и попались войскам Сирии

30.06 / Guardian – эпидемия COVID-19 обрекает кинотеатры на исчезновение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска