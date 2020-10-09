 

В Бишкеке объявлено чрезвычайное положение, в город вводят войска

09.10.2020, 17:10, Новости дня

В столице Киргизии, Бишкеке, объявлено чрезвычайное положение. В город вводятся воинские подразделения и военная техника. Соответствующий указ подписал президент страны Сооронбай Жээнбеков.

В документе говорится, в частности, что военные займутся организацией блок-постов и пресечением вооружённых столкновений. Режим чрезвычайного положения начнёт действовать с 20:00 по местному времени 9 октября до 08:00 21 октября. Комендантом Бишкека на это время назначен заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев.

Киргизская служба Радио Свобода пишет, что неизвестные сорвали митинг сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева в центре Бишкека. Во время выступления политиков на площадь подошли неизвестные. Произошла потасовка, люди бросали друг в друга камни и пластиковые бутылки. Ряд информационных агентств со ссылкой на очевидцев сообщают о звуках, похожих на выстрелы.

Агентство "Интерфакс" передаёт, что злоумышленники обстреляли автомобиль Атамбаева, когда он уезжал с митинга. Информацию о покушении на экс-президента подтвердила его помощница.

Официальных комментариев властей о случившемся нет.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / Фирсов будет баллотироваться в мэры Киева

09.08 / В центре Минска начали перекрывать центральные улицы

07.10 / Два иностранца пытались создать в Украине ячейку международной террористической организации – СБУ

02.07 / Июнь стал самым дождливым за 200 лет наблюдений в Москве

22.07 / Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня

07.08 / Коломойский отрицает обвинения минюста США

04.08 / Оператор “Северного потока – 2” вдвое увеличил расходы на лоббистов в США

07.07 / Захарова заявила о крушении понятия свободы слова в США

08.08 / Российские журналисты и блогеры пристыдили участников беспорядков в Бейруте

22.07 / «Автомобилисты России» посчитали несправедливым законопроект о «гаражной амнистии»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска