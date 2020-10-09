В Бишкеке объявлено чрезвычайное положение, в город вводят войска

09.10.2020, 17:10, Новости дня

В столице Киргизии, Бишкеке, объявлено чрезвычайное положение. В город вводятся воинские подразделения и военная техника. Соответствующий указ подписал президент страны Сооронбай Жээнбеков.

В документе говорится, в частности, что военные займутся организацией блок-постов и пресечением вооружённых столкновений. Режим чрезвычайного положения начнёт действовать с 20:00 по местному времени 9 октября до 08:00 21 октября. Комендантом Бишкека на это время назначен заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев.

Киргизская служба Радио Свобода пишет, что неизвестные сорвали митинг сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева в центре Бишкека. Во время выступления политиков на площадь подошли неизвестные. Произошла потасовка, люди бросали друг в друга камни и пластиковые бутылки. Ряд информационных агентств со ссылкой на очевидцев сообщают о звуках, похожих на выстрелы.

Агентство "Интерфакс" передаёт, что злоумышленники обстреляли автомобиль Атамбаева, когда он уезжал с митинга. Информацию о покушении на экс-президента подтвердила его помощница.

Официальных комментариев властей о случившемся нет.